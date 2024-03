MotoGP oggi | Bastianini in pole per la gara del GP Portogallo | orari TV su TV8 e Sky e dove vederla in diretta e streaming

Secondo imperdibile appuntamento della stagione per gli appassionati di MotoGp . In questo weekend da venerdì 22 a domenica 24 marzo si corre il Gran Premio del Portogallo e si prevede spettacolo ... (today)

oggi , domenica 24 marzo, andrà in scena il GP del Portogallo , secondo round del Mondiale 2024 di MotoGP . Sul tracciato di Portimao assisteremo a una gara in cui le emozioni non mancheranno di certo, ... (oasport)

Marc Marquez è tornato Sylvian Guintoli crede di si: 'A Portimao scatenerà la bestia' - Nel frattempo Sylvain Guintoli, ex pilota collaudatore di Suzuki in MotoGP, si dice convinto che proprio in Portogallo il classe 1993 scatenerà la bestia. Ieri ci ha dato un bell'assaggio delle sue ...auto.everyeye

MotoGP, Bagnaia va per il tris a Portimao, ma Marquez e Viñales fanno paura - La Domenica delle Palme o la Domenica della velocità Sarà un 24 marzo ad alto voltaggio per quanto riguarda tutti i motori: l'appuntamento mattutino con la Formula 1 in Australia, la Superbike in Cat ...oasport