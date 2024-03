MotoGP | Maverick Vinales | “Ho lottato con il cambio sin dai primi giri Weekend comunque positivo”

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 24 marzo 2024)vince il premio di pilota più sfortunato del Gran Premio del Portogallo, secondo appuntamento del Mondiale2024. Sullo splendido scenario del tracciato di Portimao, infatti, il finale di gara per il pilota spagnolo si trasforma in un vero e proprio incubo. Fino a quel momento il vincitore della Sprint Race di ieri era comodamente secondo ma, proprio sul più bello, la sua Aprilia lo ha tradito. Rottura dela soli 4 chilometri dal traguardo e moto che lo disarciona in curva 2, facendolo finire al tappeto. Poteva concludersi unquasi perfetto per il catalano. È arrivato invece un passo falso clamoroso. Al termine della gara lusitana il pilota classe 1995 ha spiegato cos’è accaduto alla sua Aprilia: “La sesta marcia non entrava bene già nei...