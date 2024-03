MotoGp | Martin vince davanti a Bastianini e Acosta Bagnaia e Marquez si scontrano e cadono | fuori Viñales | problemi al cambio

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 24 marzo 2024) Jorgeconquista la vittoria nel Gran Premio del Portogallo dia Eneadella Ducati e a Pedrodella Red Bull GASGAS Tech3, al suo primo podio in. Dopo la caduta di Francescoe Marc, che duellavano per la quinta posizione e si sono scontrati finendo anzitempo la loro corsa, e la rottura deldell’Aprilia di MaverickRuiz, che gli ha negato un podio quasi certo, al quarto e quinto posto si sono piazzati Brad Binder e Jack Miller. Grazie a questo successo nella seconda gara della stagione,si porta in testa alla classifica del Mondiale a quota 60 punti, e commenta entusiasta il traguardo: “Oggi non ho avuto ...