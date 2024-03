MotoGP in tv oggi | GP Portogallo 2024 | orari warm-up e gara | streaming | programma Sky e TV8

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 24 marzo 2024), domenica 24 marzo, andrà in scena il GP del, secondo round del Mondialedi. Sul tracciato di Portimao assisteremo a unain cui le emozioni non mancheranno di certo, visto quanto accaduto già nella Sprint Race di ieri. Un successo a sorpresa quello firmato da Maverick Vinales, in sella all’Aprilia, a precedere un grande Marc Marquez (Ducati Gresini) e il terzo spagnolo della serie Jorge Martin (Ducati Pramac). Andranno in cerca di un riscatto Francesco Bagnaia ed Enea Bastianini. Pecco, al comando per metà della Sprint, è andato lungo in curva-1 e si è dovuto accontentare della quarta posizione, utile per raccogliere punti e mantenere la vetta della graduatoria generale. Tuttavia, il piemontese vorrà farsi valere nel GP odierno per replicare quanto già fatto in ...