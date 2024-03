MotoGP | in Portogallo vince Jorge Martin Bagnaia cade

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di domenica 24 marzo 2024) Roma, 24 mar. (askanews) –conquista la vittoria nella gara lunga di Portimao, Gp del, seconda prova del motomondiale, davanti a Enea Bastianini e a un super Pedro Acosta, al primo podio in. Caduta perdopo un contatto con Marc Marquez mentre erano in lotta per la 5° posizione. Caduta anche per Maverick Vinales nel corso dell’ultimo giro:lo spagnolo ha rotto il cambio. Due giri da incubo gli ultimi due del Gran Premio portoghese., Marquez e Vinales finiti tutti tra la sabbia, il cemento e la disperazione di un risultato buttato via. Tutto questo mentrecorreva verso il traguardo sotto la bandiera a scacchi sventolata da Mourinho (“l’ho fatto spesso in Formula Uno, è la prima volta in, ma ...