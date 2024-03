MotoGP GP Portogallo | contatto Marquez-Bagnaia | entrambi i piloti a terra

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 24 marzo 2024) A poche tornate dal termine del Gran Premio del, Marce Francescosi toccano durante una bagarre per la quinta posizione, cadendo. Ilè sotto investigazione e il campione del mondo in carica è costretto ad abbandonare la corsa. Lo spagnolo della Gresini torna in pista, ma ormai è lontano dai punti. SportFace.