MotoGP GP Portogallo | Bastianini | “Ero nervoso | ma sono contento della mia gara”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 24 marzo 2024) Enea, pilotaDucati, commenta il secondo posto ottenuto nel Gran Premio del: “moltomia, specialmente se ripenso all’incidente dello scorso anno su questa pista. In partenza eroe ho commesso un paio di errori, ma doporiuscito a fare una bella. Il passo di Martin oggi era velocissimo, così come quello di Vinales. Ogni volta che mi avvicinavo a Martin, lui riusciva a riallungare ulteriormente. Nel finale non ho capito cosa sia successo a Vinales”. SportFace.