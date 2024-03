MotoGP GP Portogallo | Acosta | “Devo migliorare la gestione gomme | bella battaglia con Bagnaia”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 24 marzo 2024) Pedrocommenta ai microfoni di Sky Sport il terzo posto del Gran Premio del, il suo primo podio in: "Ho cercato tutto il tempo di non commettere una cavolata come in Qatar. Ho anche sorpassatoprima della sua caduta e questo va ricordato. Ho provato a copiare un po', mentre gli stavo dietro: lui non consuma molto la gomma e quindi volevo imparare da lui. Ho gestito lemeglio, rispetto al Qatar, maancora. Tra tutti il sorpasso suè stato il mio preferito: penso sia stata una".