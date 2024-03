MotoGP GP Portogallo 2024 | Vinales | “Peccato per il problema tecnico | sapevo di poter vincere”

(Di domenica 24 marzo 2024) “Sentivo diper il. Dal sesto giro ho capito che qualcosa non funzionava con il cambio, perdevo molto tempo sul rettilineo. Sono comunque felice perché so di aver dato il massimo. Questo weekend abbiamo fatto un grande passo in avanti, abbiamo recuperato la velocità e abbiamo dimostrato che la RS-GP24 può. Ora andiamo ad Austin, un circuito che mi piace e dove arrivo più motivato che mai”. Sono le parole di Maverickdopo la sfortunata gara in. “Mi dispiace molto per Maverick perché ha fatto un weekend incredibile e si meritava il podio, ma purtroppo le gare sono così. Non sono riuscito a trovare il feeling durante tutto il weekend, mancava grip sul posteriore. ...

