MotoGP | Bagnaia va per il tris a Portimao | ma Marquez e Viñales fanno paura

(Di domenica 24 marzo 2024) La Domenica delle Palme o la Domenica della velocità? Sarà un 24 marzo ad alto voltaggio per quanto riguarda tutti i motori: l’appuntamento mattutino con la Formula 1 in Australia, la Superbike in Catalogna, Moto3, Moto2, Moto-E e soprattutto, oltre alla Motocross sempre in Spagna. Per quanto riguarda la, sarà il secondo appuntamento della stagione dopo quello in Qatar, a Lusail. Gara domenicale alla quale Francescoci arriva in testa al Mondiale, ma con un pizzico di amarezza per quanto accaduto ieri. Il campione del mondo stava finalmente trovando le giuste sensazioni nella Sprint Race, spesso format di gara nemico dalla metà della scorsa stagione. Mentre sembrava in controllo della sua prima posizione, ecco arrivare l’errore a quattro giri dalla fine che gli costa tre posizioni e ...