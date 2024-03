MotoGP | Bagnaia esce con le ossa rotte da Portimao | mancanza di prestazione e la frittata con Marquez

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 24 marzo 2024) Si vince e si perde e su questa sconfitta Francescodovrà riflettere. Un week end difficile per Pecco quello di, sede del secondo appuntamento del Mondiale 2024 di. Se nel 2023 la tappa lusitana era stata territorio di conquista per il piemontese, il migliore di gara sprint e domenicale, quest’anno le cose non sono andate per il verso giusto. Il feeling non c’è mai stato e, al di là del quarto posto della Sprint, a mancare è stata soprattutto lain gara. A fronte di un Jorge Martin scatenato e convincente, la reazione dinon è stata quella che ci si aspettava su uno dei tracciati prediletti. Il n.1 è rimasto invischiato nelle lotte con il super rookie, Pedro Acosta, e Marcanche di lucidità nella gestione ...