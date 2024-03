MotoGP | Bagnaia e Marquez sentiti dai commissari | il responso dopo l’incidente

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 24 marzo 2024) Si è conclusa con un prevedibile nulla di fatto l’investigazione deia proposito del crash tra Marce Francescoin occasione del Gran Premio del Portogallo 2024, secondo appuntamento stagionale del Mondiale. L’episodio è stato archiviato come un incidente di gara, quindi senza la possibilità di indicare un vero colpevole. I due piloti, cadutiil contatto e costretti a marcare un pesantissimo zero in classifica a Portimao, sono statidagli steward fornendo la loro versione dei fatti. “Siamo stati in direzione corsa e non ci saranno né azioni né sanzioni, mi aspettavo questo perché ci sono situazioni e situazioni e su questa si poteva fare poco. Penso sia la decisione giusta, ci mancava che prendessi la penalità”, ha spiegato Pecco ai ...