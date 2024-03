MotoGP | Bagnaia e Marquez a terra | a Portimao vince Martin su Bastianini

(Di domenica 24 marzo 2024) Sul circuito portoghese domina il pilota spagnolo, che resiste nel finale alla rimonta del riminese. Alle loro spalle, le scintille tra i due prossimi compagni di squadra si risolvono in una disastrosa caduta

