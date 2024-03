Moto2 GP Portogallo | risultati e ordine di arrivo | prima vittoria per Canet

(Di domenica 24 marzo 2024) La pista di Portimao, in, ospita la gara di, seconda tappa del motomondiale 2023/24. A vincere la corsa della domenica è l’iberico, che firma così il suo primo successo in. Completano il podio lo statunitense Roberts e Gonzalez, altro spagnolo. Appena sotto il podio si trova Aldeguer, con Ogura che poi chiude la Top 5. Qui la classifica completa dei piloti in garaA. Roberts J. Gonzàlez M. Aldeguer F. Ogura A. Garcia S. Vietti C. Arenas A. Ramirez M. Chantra S. Alcoba J. Arbolino T. Baltus B. Agius S. Binder D. Bendsneyder B. Foggia D. Moreira D. van den Goorbergh Z. Öncü D. Masia J. Guevara I. Aji M. Escrig A. Lopez A. Sasaki A. Cardelus X. SportFace.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Gran Premio del Portogallo , secondo appuntamento del Motomondiale 2024 di Moto2 . Una gara ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE -15 Aldeguer sconta adesso il secondo long lap penalty e rientra in pista al 13° posto con un gap di 5?3 dal leader della gara Alonso Lopez . Vedremo dove ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE -8 Aldeguer infila anche Arenas con una staccata assurda in curva 3 e si avvicina a 2?7 dal leader Canet ! -8 Aldeguer ne passa altri due (Alcoba e Arbolino) ... (oasport)

Moto2, GP Portogallo diretta live da Portimao - Il racconto in diretta del GP del Portogallo, secondo appuntamento del Mondiale 2024 di Moto2. Si corre sul circuito di Portimao. Sono previsti 21 giri. Partenza in programma per le 13.15 di domenica ...sport.virgilio

Moto2: Canet aprofitta degli errori di Aldeguer e Lopez: 2. Roberts, 3. Gonzales - Il pilota spagnolo del Fantic Racing firma un successo meritato e propiziato dagli errori dei piloti SpeedUp ...sportmediaset.mediaset

Moto 2 e Moto 3, la diretta del GP Portogallo (Portimao) 2024 - Sul circuito di Portimao si parte alle 12 con la Moto3, a seguire Moto2 alle 13:15 e gran finale con la top class alle 15: tutto in diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW.informazione