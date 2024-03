Moto gp | sfortuna Aprilia | il cambio ferma Vinales Rivola | “Avrebbe potuto vincere”

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 24 marzo 2024) Portimao, 24 marzo 2024 - Fa ancora festa Ducati, primo Jorge Martin e secondo Enea Bastianini, anche se Bagnaia e Marquez sono caduti in duello, festeggia Gas Gas con il primo podio di uno straordinario Pedro Acosta, mentre mastica amaro, che ieri aveva vinto la Sprint Race ma oggi è statata da problemi al. Grande gara di Maverick, che ha tenuto la scia di Martin per tutta la gara, restando sempre a 6-7 decimi di distanza, poi nel finale ha provato a tentare il colpo grosso, ma illo ha tradito. Già a qualche giro dal termine c’era stato un problema e la sesta marcia non entrava, da lìha perso un paio di decimi che non gli hanno permesso di attaccare Martin, poi sul rettilineo finale, quando stava iniziando l’ultimo giro, la rottura ...