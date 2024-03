Mosca | i vigili del fuoco sgomberano dai detriti la sala del Crocus City Hall

Attentato a Mosca, Crosetto: «La Russia era stata avvisata, l'Isis è un rischio reale. L'Ucraina non c'entra con l'attacco» - Ministro Crosetto, cosa racconta il massacro jihadista in Russia «Che il pericolo del terrorismo islamico - Isis e non solo - resta alto. Anche in Europa non possiamo abbassare la ...ilgazzettino

Brasile, piogge torrenziali nello stato di Rio de Janeiro: sette morti - (LaPresse) Piogge torrenziali hanno colpito lo stato di Rio de Janeiro con frane e allagamenti che hanno provocato sette morti. Nella città di Petropolis il maltempo ha causato il crollo di un ...video.corriere

Com’è fatto il Crocus City Hall di Mosca - Il teatro russo in cui è avvenuto l'attacco rivendicato dall'ISIS fa parte di un grande complesso, con centro commerciale e centro congressi: può ospitare fino a 6.200 spettatori ...ilpost