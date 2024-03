Mosca bombarda Kiev nella notte | la Polonia denuncia | Violato il nostro spazio

(Di domenica 24 marzo 2024) Gli equilibri mondiali scricchiolano. Dopo l'attentato terroristico die il ritorno dell'Isis, la Russia ha deciso di mostrare i muscoli e ha attaccato l'Ucraina nel blitz notturno con 14 bombardieri strategici. Lo riporta il sito dell'Ukrainska Pravda. I velivoli sono stati fatti decollare dall'aerodromo russo Olenya e il raid aereo suè continuato per più di due ore. Alcuni razzi sono stati inviatiregione di Leopoli. Lo riferisce l'Aeronautica Militare. "Esplosionicapitale. La difesa aerea funziona. Non lasciate i rifugi", ha scritto il sindaco diVitali Klitschko su Telegram. Il governatore della regione di Leopoli, Maksim Kozitski, ha invece riferito di attacchi missilistici nel distretto di Stryi, a sud della città. L'esercito ucraino ha dichiarato che è stato emesso ...

