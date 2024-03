Morto dopo le dimissioni dall’ospedale | la replica dell’Asl | “Caso segnalato da noi”

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 24 marzo 2024) Grosseto, 24 marzo 2024 – Sarà la magistratura a cercare di far luce sulla morte di Gil Catayong, 42enne di origine filippinadue giorniessere stato visitato al pronto soccorso. Intanto però è lo stesso ospedale di Grosseto a precisare che la richiesta di un riscontro diagnostico e la segnalazione delalla magistratura, come da prassi, sono partite proprio dai sanitari. Lo riferisce la Asl Toscana sud ovest attraverso le parole di Mauro Breggia, direttore del dipartimento emergenza-urgenza dell'ospedale. Si spiega che il paziente, “arrivato al pronto soccorso qualche giorno prima del decesso per patologia di lieve entità, era stato dimesso a fronte di un quadro di salute buono che lo consentiva. A seguito del doloroso successivo evento, al fine di fare chiarezza sulle cause, la direzione deu ha richiesto il riscontro ...