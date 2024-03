Morto a 90 anni Paolo Inzerilli | dal 1974 al 1986 il capo di Gladio

(Di domenica 24 marzo 2024) AGI - "Con grande tristezza, l'Associazione Stay Behind annuncia la scomparsa del generale, figura di spicco nel panorama dei servizi segreti italiani e un valoroso ufficiale degli Alpini". Cosi' sul proprio sito l'associazione annuncia la morte a 90del generale di corpo d'armatadi Stato Maggiore dei servizi segreti militari-Sismi dal 1989 al 1991, responsabile della strutturadalaldell'Ufficio Nazionale di Sicurezza dal 1987 al 1989. "La sua carriera e' stata contrassegnata da una straordinaria dedizione al servizio della patria e dalla sua indiscussa competenza nel campo dell'intelligence militare - si legge sul sito di Stay Behind - Il generale ...

Muore all'età di 82 anni il pianista italiano Pollini – Cultura e Spettacolo - Milano (Dpa) È Morto all'età di 82 anni Maurizio Pollini, pianista e direttore d'orchestra italiano di fama mondiale. Lo ha annunciato il Teatro ...toscanacalcio

Maria Grazia Cucinotta a Domenica In: «Massimo Troisi mi ha cambiato la vita. Quest'anno sono 30 anni che...» - Maria Grazia Cucinotta è stata una delle ospiti del salotto Domenica In. L'attrice ha raccontato a Mara Venier il suo amore per il cinema e il successo arrivato grazie al suo ruolo ...leggo

Investe l’ex con l’auto, scende e urla: “Come mai non sei Morto Non ti ho ammazzato” - Follia a Taranto dove una donna di 45 anni è stata arrestata per tentato omicidio. “Come mai non ti ho ammazzato Come mai non sei Morto”, avrebbe detto la donna, che poi avrebbe provato ad investire ...tpi