Moreno Cedroni | «I miei primi 40 anni»

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di domenica 24 marzo 2024) Gli inizi come cameriere, poi l’avventura di ristoratore vissuta, da sempre, insieme con la moglie. Il «due stelle Michelin» si racconta a Panorama, dall’versario del primo locale, La Madonnina del Pescatore di Senigallia, alla voglia di sperimentare. Sue invenzioni: i salumi di pesce e le frollature. E sul cibo sintetico sentenzia: «Non lo cucinerò né ora né mai». La costoletta di rombo, gli spinosini alle vongole a mo’ di cappuccino, il «suscì» che in anconetano vuol dire «così, a modo mio» una partita col gusto del pesce d’Adriatico da giocare nelle dodici caselle di una scacchiera di cristallo, il bounty di seppia al cioccolato. È l’antologia di, di un ragazzo ora maturo, che cucina in forma di letteratura. Poco ha concesso alle mode, molto si è dedicato a studiare i modi diffusi nel mondo per rendere il cibo un ...