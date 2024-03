Montevarchi Presentato alla Ginestra il libro di Antonio Pieraccini

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 24 marzo 2024) Arezzo, 24 marzo 2024 – Ieri mattina, organizzato dBiblioteca Comunale "La Fabbrica della Conoscenza" della, è andato in scena un nuovo appuntamento con il ciclo "Incontro con l'autore". In questa occasione, è statoil diario poetico "Una vita diversa. 1980-1999" scritto da. In questo, l'autore ha voluto trascrivere i propri sentimenti e i propri stati d'animo riferendosi ad un periodo ben preciso della sua vita, ovvero, dal 1980 al 1999. Questo si tratta del secondodei tre scritti e pubblicati dall'autore e, in questo volume, vengono raccolte delle vere e proprie esperienze umane, religiose e poetiche.ha poi preannunciato che ci ...