Mondiali di Curling Femminile | l’Italia piazza la quarta posizione | medaglia sfumata in extremis

(Di domenica 24 marzo 2024) Sydney, 24 marzo 2024 – L’edizione 2024 deifemminili diè giunta alla propria conclusione. Domenica 24 marzo, nella città canadese di Sydney (situata nella provincia della Nuova Scozia), sono state conferite le medaglie iridate., dopo essersi arresa in semifinale alla fortissima Svizzera, si è giocata quella di bronzo contro la Corea del Sud della skip Gim Eun-ji. Nel round robin, il match fra la compagine tricolore e quella asiatica si era risolto con una vittoria delle azzurre sul filo di lana. La rivincita, dalla posta in palio decisamente più alta, ha seguito un copione analogo. Le due squadre sono lungamente rimaste ingaggiate in un autentico testa a testa. Massimo equilibrio per quattro mani (la prima e la terza sono andate in bianco, nella seconda e nellaè stato marcato un ...