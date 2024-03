Mondiali di Curling Femminile | l’Italia cede in semifinale | ora il match per il bronzo

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di domenica 24 marzo 2024) Sydney, 24 marzo 2024 – La data di sabato 23 marzo 2024 entra di diritto nella storia delitaliano. Per la prima volta dall’istituzione deifemminili, nati nell’ormai lontano 1979, una squadra azzurra ha saputo issarsi fra le migliori quattro del panorama globale. L’impresa è stata firmata a Sydney (provincia canadese della Nuova Scozia) dalla compagine formata da Stefania Constantini (Fiamme Oro), Elena Antonia Mathis (C.C. Dolomiti), Angela Romei (Fiamme Gialle), Giulia Zardini Lalli (C.C. Dolomiti) e dalla riserva Marta Lo Deserto (Fiamme Gialle). Dopo aver chiuso il girone al terzo posto, le azzurre hanno affrontato la Danimarca nel primo turno della fase a eliminazione diretta. La partita è rimasta in equilibrio per sei end. Dopodiché, il quartetto tricolore è stato in grado di tirare la “spallata” decisiva ...