Mondiali curling femminile 2024 | tutti i risultati e la classifica

(Di domenica 24 marzo 2024)e ladeidi, in programma dal 16 al 24 marzo a Sydney, nella provincia della Nuova Scozia in Canada. Le migliori tredici squadre del mondo sono pronte a darsi battaglia sul ghiaccio per conquistare l’ambito titolo iridato. Al via anche l’Italia, che proverà a migliorare quanto fatto lo scorso anno, quando venne eliminata ai Playoff. Stefania Costantini e compagne, argento agli ultimi Europei dopo una finale molto combattuta con la Svizzera, vanno dunque a caccia di grandi prestazioni per confermare la grande crescita degli ultimi mesi. La rassegna iridata si svolge con la consueta formula: si parte con il round robin in cui le squadre affrontano tutte le avversarie giocando 12 partite ciascuna. Prima e ...

18.00: Per oggi è tutto, grazie per averci seguito, l'appuntamento è alla prossima settimana con il Mondiale maschile. Buona serata! 17.59: quarto posto ... (oasport)

Non arriva la medaglia iridata per l’ Italia , che ai Mondiali femminili di Curling 2024 in Nuova Scozia si ferma al quarto posto . Fatale la sconfitta per 6-3 contro la Corea del Sud nella finale per ... (sportface)

Svanisce all'ultimo tiro una storica medaglia per l'Italcurling: bronzo alla Corea, ma che grande Mondiale azzurro - A Sydney, la finale per salire sul podio dei campionati del mondo femminili di curling premia il team guidato da Gim, che regola Constantini & Co. per 6-3. Stasera ...neveitalia

curling, l’Italia manca l’assalto al bronzo: Constantini e compagne quarte ai Mondiali, Corea del Sud sul podio - L'Italia non è riuscita nell'impresa di conquistare la medaglia di bronzo ai Mondiali 2024 di curling femminile, che si concludono oggi sul ghiaccio di Sydney (Canada). La nostra Nazionale è stata sco ...oasport

Mondiali di curling Femminile, l'Italia cede in semifinale alla Svizzera: ora il match per il bronzo - Entra di diritto nella storia del curling italiano. Per la prima volta dall’istituzione dei Mondiali femminili, nati nell’ormai lontano 1979, una squadra azzurra ha saputo issarsi fra le migliori quat ...informazione