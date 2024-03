Moglie e figli di Enzo Decaro | ecco chi sono | tutte le curiosità

Leggi tutta la notizia su blogtivvu

(Di domenica 24 marzo 2024) Chilaed idi? Il celebre attore e cabarettista, è noto per la sua riservatezza riguardo alla vita privata. Tuttavia,cosa sappiamo sulla sua famiglia.è sposato con una donna di cui non conosciamo il nome. Suaè sempre stata un mistero per il pubblico, ma è lei che lo ha reso padre di tre splendidi: Thomas, Arjuna e Sofia.ha un rapporto bellissimo con i suoi. In un’intervista a Ok Salute e Benessere, ha confessato il suo “dolore” quandoandati via di casa per intraprendere autonomamente il loro percorso: Da quando i miei treusciti di casa, per ...