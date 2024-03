(Di domenica 24 marzo 2024) AGI - L'ex ct dell'Inghilterra Sven-Goran, malato di cancro in fase avanzata, ha realizzato il suo "" di allenare ilper una partita di beneficenza sabato in uno stadio pieno di sciarpe rosse dei suoi sostenitori. Il 76enne svedese ha sorriso mentre scendeva in campo allo stadio Anfield delFC, dove la folla ha tirato fuori una marea di sciarpe rosse e ha cantato l'inno del club "You Will Never Walk Alone" prima del calcio d'inizio. Poi ha preso posto in panchina, insieme agli ex giocatori Ian Rush, John Barnes e John Aldridge, per guidare una squadra di "leggende" del, tra cui Jerzy Dudek, Martin Skrtel, Steven Gerrard e Fernando Torres, contro una selezione di ex giocatori dell'Ajax Amsterdam. "Rimarrà un grande ricordo nella mia vita. È ...

Qualche giorno fa l’ex allenatore della Lazio Sven-Goran Eriksson ha reso pubblica la notizia legata alla malattia al pancreas. Nicolò De Devitiis delle Iene è andato in Svezia per consegnargli un ... (inter-news)

Nella puntata andata in onda ieri sera, in prima serata su Italia1, c’è un servizio realizzato in Svezia dall’ex allenatore della Lazio che ha rivelato di essere affetto da un tumore incurabile Il ... (cityrumors)

Mister Eriksson corona il suo 'sogno', per un giorno è allenatore del Liverpool - L'ex ct dell'Inghilterra, malato di cancro in fase avanzata, si è seduto sulla panchina dei Reds sabato in una partita di beneficenza in uno stadio pieno di sciarpe rosse dei suoi sostenitori: "Rimarr ...agi

Eriksson allena il Liverpool per un giorno (e vince). Come sto Il medico dice malissimo, ma io mi sento bene” - Liverpool, 23 marzo 2024 - Giornata speciale per Sven Goran Eriksson che ha realizzato il suo sogno di allenatore il Liverpool in un'amichevole contro l'Ajax in una sfida di beneficenza che vedeva in ...msn

Ex Lazio, Eriksson: “Ho un cancro ma lotto” - Italia Under 16 ko contro la Germania Pomeriggio complicato, invece, per l’Italia Under 16, battuta con un secco 3-0 dalla Germania in quella che è la prima sconfitta in questo 2024 per la nazionale ...calciostyle