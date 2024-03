Mille persone arrivate a Lampedusa in 24 ore | Mare Jonio salva 114 migranti | c’è anche bimba di 20 giorni

Un’ immensa tavola ta, sul lungomare di Vietri , imbandita con prelibatezze realizzate da cento chef , a fin di bene, per festeggiare i 60 anni dell’Unione Ristoranti del Buon Ricordo ’100 chef per ... (quotidiano)

Bergamo . Circa mille persone si sono ritrovate questa sera in piazza Pontida in occasione dell’8 marzo , contro la violenza di genere e i femminicidi. Per affermare come sia necessario continuare a ... (bergamonews)

A New York un flash mob improvviso dedicato a Cesare Cremonini , con mille ragazzi italiani che canta no La nuova stella di Broadway. Suoi social commenta anche Cremonini : "Siete bellissimi".Continua ... (fanpage)

Mille persone arrivate a Lampedusa in un giorno, Mare Jonio salva 114 migranti, c’è anche bimba di 20 giorni - In poco più di ventiquattro ore oltre Mille persone sono sbarcate a Lampedusa. Nel frattempo la Mare Jonio ha soccorso altri 114 migranti, tra cui anche una neonata di appena 20 giorni, nel ...fanpage

I tre centri italiani per migranti in Albania dovranno aprire entro il 20 maggio - È stato pubblicato il bando di gara per la gestione delle strutture, che illustra anche come saranno: l'appalto è di 34 milioni di euro ...ilpost

Ancora sbarchi a Lampedusa, quasi Mille migranti in 24 ore - Gli ultimi 6 gruppi, partiti da Sfax e Zarzis in Tunisia e da Sabratha e Tajoura in Libia, erano composti da un minimo di 17 ad un massimo di 77 persone originarie di Bangladesh, Egitto, Pakistan, ...ansa