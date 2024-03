Milan | sollievo per Pioli ad un mese dal derby | novità su un infortunato

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 24 marzo 2024) Buone notizie in casasul versante infortuni: ad undalpuò tirare un respiro diper un– Nelle ultime ore in casaavevano destato preoccupazione le condizioni di Simon Kjaer, uscito nel corso dell’amichevole fra Danimarca e Svizzera per infortunio., secondo quanto riferito da SportMediaset, può tirare un sospiro di: gli esami strumentali a cui si è sottoposto il difensore non hanno evidenziato alcuna lesione muscolare. Quasi certa, a questo punto, la sua presenza nelcontro l’Inter in programma lunedì 22 aprile. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non ...