Milan | Simon Kjaer fiducioso | non è un infortunio grave

(Di domenica 24 marzo 2024) Il centrale delha chiarito le sue condizioni dopo essersi fermato pernel match tra Danimarca e Svizzera Come spesso accade, la sosta per gli impegni delle nazionali può avere degli strascichi dal punto di vista fisico. Nella serata di ieri infattisi è fermato pernella partita amichevole tra Danimarca e Svizzera, terminata poi 0-0. Il centrale delè uscito al minuto 66 per un problema muscolare alla coscia. Dopo l’iniziale preoccupazione però, filtra ottimismo. Gli esami svolti oggi non hanno evidenziato lesioni o altri problemi particolari. Il difensore rossonero quindi si è fermato in tempo, con uno stop precauzionale più che per un, come ...

