Milan | Marino | «Pioli difficilmente resterà | ecco perché»

(Di domenica 24 marzo 2024) Pierpaoloha parlato del futuro dinonalsecondo il suo punto di vista Pierpaoloè intervenuto ai microfoni di Tutti Convocati per parlare di Stefanoe del suo futuro. PAROLE – «Allegri e? Sinceramente li vedo entrambi con tante possibilità di affermazione in altre squadre,

Kjaer: 'Al Milan sono nel posto in cui voglio essere, rinnovo ora o dopo non cambia. Ho rifiutato l'Arabia' - Il difensore danese del Milan Simon Kjaer ha parlato al portale bold.dk dal ritiro della sua Nazionale. Queste le dichiarazioni del centrale classe 1989: "Rinnovo Pe.calciomercato

Una Pasqua con il calcio giovanile. Tremila persone arrivano in città - A Bellaria Igea Marina torna il Torneo giovanile Pecci, con oltre 3mila partecipanti da tutta Italia. Novità il ritorno del Milan e l'assegnazione del premio Ferruccio Giovanardi. In campo anche Perug ...ilrestodelcarlino

Longevità, Milano la città degli over cento: in 283 hanno raggiunto il secolo. Il più anziano ha 115 anni - Premiati i «grandi vecchi» cittadini. La prima edizione del «Milan Longevity Summit-Riscrivere il Tempo, Scienza e Miti nella corsa alla Longevità». Il ciclo di incontri con i più grandi esperti in in ...milano.corriere