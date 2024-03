Milan-Inter | a un mese dal derby Pioli perde un difensore

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 24 marzo 2024) In vista diin programma il 22 aprile – tra poco meno di un– anche Stefanopezzi. Nel dettaglio ilSimon Kjaer, infortunatosi, come Yann Sommer, in Danimarca-Svizzera. INFORTUNIO – Manca poco meno di unal, gara tra le due squadre che al momento sono, rispettivamente, seconda e prima in Serie A. Una gara in ogni caso sempre attesa, in vista della quale Stefanopotrebbe dover fare a meno di uno dei suoi difensori. Ovvero Simon Kjaer, infortunatosi – come Yann Sommer – nell’inutile e scialba amichevole tra Danimarca e Svizzera (0-0) e uscito al 64? per un problema verosimilmente muscolare, in attesa di capire ...