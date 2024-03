Milan | infortunio per Kjaer | ecco l’esito degli esami | PM NEWS

(Di domenica 24 marzo 2024) Sospiro di sollievo per Simone il: secondo quanto raccolto dalla nostra redazione nessungrave per il danese

Torna l'incubo infortuni per il Milan ? Simon Kjaer si è fermato per un problema muscolare. Le parole del CT della Danimarca (pianetamilan)

AMRABAT RIENTRA A FIRENZE: CI PENSANO JUVE E Milan - L'avventura di Amrabat al Manchester United dovrebbe concludersi la prossima estate. Scontato, afferma La Nazione, un suo rientro momentaneo a Firenze.sportmediaset.mediaset

Sommer lascia la Nazionale per infortunio: allarme per Simone Inzaghi, le previsioni sui tempi di recupero del portiere dell'Inter - Ansia per l'Inter e per Simone Inzaghi in merito alle condizioni di Yann Sommer. Il portiere nerazzurro ha rimediato un infortunio nell'amichevole tra Svizzera e Danimarca, tanto da ...ilmessaggero

infortunio Kjaer, il difensore fa chiarezza: “Ecco cosa ho avvertito” - Simon Kjaer fa chiarezza sull'infortunio subito ieri sera durante Danimarca-Svizzera, facendo capire al Milan di cosa si trattasse.milanlive