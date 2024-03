Milan | il ricordo social | 38 anni fa iniziava l’era Berlusconi

AMRABAT, Occhi di Juve e Milan. No rinnovo per Castro - Sofyan Amrabat non resterà al Manchester United. Lo ribadisce oggi La Nazione, con l’esperienza inglese del marocchino che non si è rivelata come si aspettasse in primis ...firenzeviola

LA NAZIONE, Italiano, Jack, Belotti: tre temi importanti per Pradè e Burdisso - Dopo il riassetto della dirigenza varato da Commisso nei giorni scorsi, in casa Fiorentina sarà tempo anche di confronti e decisioni in vista dell’anno prossimo. Su questo si focalizza ...firenzeviola

Milan, torna l'emergenza in difesa: Kjaer infortunato con la Danimarca - Il difensore scandinavo ha chiesto il cambio a metà secondo tempo contro la Svizzera. Dopo Kalulu, Pioli perde un altro centrale ...sportmediaset.mediaset