Milan Femminile | Corti | “C’è voglia di rivincita Cerchiamo questo obiettivo”

(Di domenica 24 marzo 2024), entra nella fase decisiva della stagione. Inizia la seconda fase per le rossonere: ecco le parole del mister

Intervistata dai canali ufficiali del club, Angelica Soffia , giocatrice del Milan Femminile , ha parlato in vista di questo Finale di stagione (pianetamilan)

Tutto pronto per Vallefoglia-Milano , partita valevole per la tredicesima ed ultima giornata di ritorno della Serie A1 Femminile 2023 / 2024 di volley . Le ragazze di Andrea Pistola, dopo l’inattesa ... (sportface)

La Juventus da Torino a Milano: tutto vero, la rivelazione del dirigente - La Juventus da Torino a Milano: la clamorosa ammissione del dirigente del club bianconero lascia tutti senza parole ...milanlive

LA NAZIONE, Italiano, Jack, Belotti: tre temi importanti per Pradè e Burdisso - Dopo il riassetto della dirigenza varato da Commisso nei giorni scorsi, in casa Fiorentina sarà tempo anche di confronti e decisioni in vista dell’anno prossimo. Su questo si focalizza ...firenzeviola

REP. FI, Dodo scalpita, Kouamé pure. Barak in netta ripresa - Dopo giorni difficili, la Fiorentina sta cercando di rimettersi in carreggiata e concentrarsi sul Milan, prossimo avversario in campionato. E al netto dei sei giocatori impegnati con le ...firenzeviola