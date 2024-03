Migranti | nuovi arrivi e un naufragio | ma gli sbarchi sono dimezzati

Leggi tutta la notizia su agi

(Di domenica 24 marzo 2024) AGI - Nuovoal largo di Lampedusa. Un quindicenne della Guinea è morto dopo che il barchino in ferro su cui viaggiava si è ribaltato durante le operazioni di soccorso da parte della Guardia costiera.state, invece, tratte in salvo cinquanta persone, fra cui undici donne e due minori. Il natante di 7 metri sarebbe salpato, secondo i primi racconti dei naufraghi, alle 20 di venerdì da Sfax, in Tunisia. A identificare la vittima è stato il fratello che, una volta concluse le concitate operazioni di soccorso e sbarco sul molo Favaloro, ha iniziato a cercarlo e dare l'allarme. Le ricerchepartite immediatamente nel punto in cuistate eseguite le operazioni di trasbordo deifiniti in acqua dopo il ribaltamento del barchino su cui viaggiavano. Nonostante gli inviti, ...