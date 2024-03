Migranti | Montaruli | ‘sbarchi dimezzati | strategia Governo funziona’

(Di domenica 24 marzo 2024) Roma, 24 mar. (Adnkronos) – “I dati del Viminale dimostrano che sinistra ha torto mentreMeloni è inequivocabilmente capace di risolvere problemi anche assai complessi come l?immigrazione. Se da gennaio a marzo gli sbarchi in Italia sono più cheè perché ladel blocco delle partenze con il coinvolgimento dei Paesi di provenienza e di transito funziona. I risultati possono solo ulteriormente migliorare visto che dopo la Tunisia si è trovato un accordo con l?Albania, si è riaperto un dialogo con l?Egitto e il piano Mattei è ormai una realtà.? Lo afferma Augusta, vicecapogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera. ?Finalmente con Giorgia Meloni ?aggiunge- l?Europa si sta occupando di immigrazione e controllo dei confini, mentre viene ridotto lo strapotere degli scafisti. La sinistra che ...

Migranti: Montaruli (Fd’I), dimezzati sbarchi grazie a Meloni - I dati del Viminale dimostrano che sinistra ha torto mentre il governo Meloni è inequivocabilmente capace di risolvere problemi anche ...agenzianova

Israele, Montaruli (FDI): preoccupa la decisione dell'Ateneo di Torino - “L’autonomia universitaria va difesa per questo c’è preoccupazione per la decisione del senato accademico di Torino su Israele. Non sfugge come questa sia maturata mentre era in corso un’irruzione dei ...informazione

Fisco, Montaruli (FdI): avanti con riforma, governo alleato contribuenti - Roma, 13 mar - “Il governo va avanti sulla riforma fiscale per cambiare l'impostazione italiana, e quindi andare a creare un fisco che è alleato dei contribuenti e che sia più vicino a loro con un sos ...9colonne