Mig russo decolla per intercettare bombardieri Usa | sfida nei cieli sul Mare di Barents

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 24 marzo 2024) Mosca, 24 marzo 2024 – Nuove tensioni suldie nuovo episodio dellanei. Le autorità russe hanno riferito di aver fattore un Mig-31 in risposta all’avvicinamento di duestatunitensi al confineneldi. Lo riporta il ministero della Difesa di Mosca citato dalla Ria Novosti, spiegando che “non è stata consentita alcuna violazione del confineda parte americana’’. Il ministero afferma che “il 24 marzo i mezzi russi di controllo dello spazio aereo suldihanno rilevato un gruppo di obiettivi aerei in avvicinamento al confine di stato della Federazione Russa. Per identificare l’obiettivo aereo e prevenire la ...