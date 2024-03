(Di domenica 24 marzo 2024) Scorzè (Venezia), 24 marzo 2024 – Él'imprenditore trevigiano, 42, di Mogliano (Treviso) aper moltidell'azienda di abbigliamento. Il 42enne è rimasto vittima in unstradale a Scorzè accaduto ieri sera. L'uomo ha perso il controllo del suo scooter, che, nell'affrontare una rotatoria, è caduto lungo la strada. L'imprenditore, riferiscono il CorriereSera e i giornali locali, stava rientrando a casa dopo aver trascorso la serata con alcuni amici. Il marchioe l’abbigliamento in pelle Il nome diè legato allo storico marchio britco ...

Michele Malenotti, morto in un incidente l’imprenditore a capo per anni della Belstaff: aveva 42 anni - É caduto con lo scooter a Scorzè (Venezia) dopo una serata tra amici. Trevigiano, l’azienda di famiglia aveva acquisito nel 2004 il famoso marchio britannico di abbigliamento in pelle ...ilrestodelcarlino

