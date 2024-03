Michele Emiliano | «Decaro un modello che ha trainato la Puglia»

"Dare giudizi dall'esterno è difficile": il presidente della Puglia Michele Emiliano , in collegamento con David Parenzo a L'Aria che tira su La7, lo ha detto a proposito del caso Basilicata. "Io - ... (liberoquotidiano)

Michele Emiliano apre al proprio terzo mandato. «In Regione Puglia il problema del terzo mandato non esiste. Noi non abbiamo limiti di mandato, in teoria il presidente si può ricandidare... (quotidianodipuglia)