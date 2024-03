Michele Emiliano | «Decaro un modello che ha trainato la Puglia»

(Di domenica 24 marzo 2024) Presidente, lei dice che gli accertamenti disposti dal Ministero non sono un atto dovuto. Perché?«Normalmente la nomina di una commissione di accesso parte da un comitato per...

Presidente Emiliano , lei dice che gli accertamenti disposti dal Ministero non sono un atto dovuto. Perché? «Normalmente la nomina di una commissione di accesso parte da un comitato per... (quotidianodipuglia)

Decaro, Emiliano non ricorda, mai stato a casa sorella boss - "Per quanto attiene a quell'episodio in particolare, di quasi venti anni fa, Emiliano non ricorda bene. (ANSA) ...ansa

Antimafia, sulle parole di Emiliano approfondimento in Commissione - Lo chiede il vice presidente D'Attis. 'Programmare una di serie audizioni'. Calderoli: 'La pezza è peggiore del buco'. De Corato (Fdi): 'Vergognoso il silenzio del Pd' (ANSA) ...ansa

Emiliano choc a Bari: “affidai Decaro a sorella del boss Capriati”/ Ira Cdx, Governatore Pd: “io frainteso” - Emiliano dal palco di Bari nell'evento pro-Decaro: “portai il sindaco dalla sorella del boss Capriati e...". Accuse e replica del Governatore Pd ...ilsussidiario