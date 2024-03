Michele Bravi ad Amici | “Sono troppo omosessuale per non votare questo”

(Di domenica 24 marzo 2024) Non soltanto le esibizioni degli alunni di, ieri sera al serale,, Giuseppe Giofrè e Cristiano Malgioglio sitrovati a giudicare anche le performance dei professori. Alessandra Celentano e Rudy Zerby nei panni di Barbie e Ken hanno ballato sulle note di dance The Night di Dua Lipa, mentre Anna Pettinelli (che è stata davvero brava) si è lasciata lanciare a destra e sinistra da Todaro in un bel jive e alla fine Lorella Cuccarini ed Emmanuel Lo hanno messo in scena una loro versione de La Febbre del Sabato Sera, Giuseppe Giofrè ha assegnato il suo punto a Lorella ed Emanuel, Cristiano Malgioglio a premiato Rudy e Alessandra e lo stesso ha fatto. Il cantante ha motivato la sua decisione in maniera particolare:”Maria io non posso seguire l’istinto ...

Michele Bravi commenta l’esibizione di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano in versione “ Barbie” ad Amici 2024: “Sono troppo omosessuale per non votarli”.Continua a leggere (fanpage)

Amici, top e flop: Celentano agguerrita, Lil Jolie in lacrime, Malgioglio (troppo) buono - Nella puntata del 23 marzo assistiamo a due eliminazioni e un paio di litigi dove la tensione è alle stelle: i momenti migliori e peggiori del primo serale ...libero

Amici Serale 2024 replica su La5, quando rivedere le puntate in tv e in streaming - Dopo i successi di C’è Posta per Te, Maria De Filippi è tornata con il Serale di Amici. La formula rimane quella degli scorsi anni, saranno 15 gli allievi in gara, suddivisi in tre squadre: 4 allievi ...spettacoloitaliano

Amici 23, sono Ayle e Kumo gli eliminati della prima puntata del serale, pagelle e voti - Incantevole l’esibizione di Michele Bravi che, affiancato per il secondo anno da Cristiano Malgioglio e Giuseppe Giuffrè in giuria, sceglie lo studio di Amici per promuovere il suo ultimo brano uscito ...mondotv24