Miami Open 2024 | programma | orari e ordine di gioco domenica 24 marzo con Jannik Sinner

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 24 marzo 2024) Ile glidi24per quanto riguarda il torneo combined di. Altra giornata piena di match e spettacolo in Florida, dove c’è da recuperare il tempo perso a causa della pioggia. In campo tanti azzurri, daa Jasmine Paolini, passando per Lorenzo Musetti e Matteo Arnaldi. Impegnati anche gli altri big, da Medvedev a Swiatek. Ecco tutte le partite in24STADIUM Non prima delle 17:00 – (3) Gauff vs (LL) Dodin Non prima delle 18:00 – Marozsan vs (6) Rune a seguire – Griekspoor vs (2)Non prima delle 00:00 – (1) Swiatek vs (26) Noskova Non prima dell’01:30 – (30) Norrie vs (3) Medvedev GRANDSTAND Ore ...