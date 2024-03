Miami | Musetti vince all' esordio battendo Safiullin

Leggi tutta la notizia su feedpress.me

(Di domenica 24 marzo 2024)positivo per Lorenzonel torneo Masters 1000 di. Il toscano appena diventato papà a causa della pioggia ha dovuto attendere un giorno in più per entrare in gara direttamente al secondo turno,in due set il russo Roman, n.39 Atp, col punteggio di 7-5, 6-1. Al prossimo turno, l’azzurro affronterà lo statunitense Ben Shelton.