Mia figlia adesso si chiama Riccardo | ma lo Stato ignora i ragazzi come lui

“La mia relazione con la figlia di Gerhard Berger? Abbiamo una bellissima relazione, lei è cresciuta nelle corse, le rispetta e mi sostiene tanto. Ma non viene a ogni Gp, come una tifosa. Ha la sua ... (liberoquotidiano)

La donna su Instagram: "Quella che vedete è la vera ragione per cui il mio cane è morto, volete il nome del colpevole: eccolo. Proprio così, mio padre". (repubblica)

Una giovane donna trevigiana ha rivelato su Instagram l’identità della persona responsabile della morte della sua cagnolina cieca di 18 anni, avvenuta il 16 marzo scorso a Ponzano Veneto, in ... (open.online)

La storia di Monica: "Ho tradito il mio fidanzato prima delle nozze. Volevo fuggire, ma le nostre famiglie ci hanno costretto a sposarci lo stesso" - Una sera ho conosciuto Fabrizio, figlio di amici di famiglia, e l'ho baciato. Erano tempi in cui si stava sempre tutti insieme, si andava in gruppo allo stadio, le cene estive in compagnia e... eccolo ...repubblica

Rapinato alla stazione di Pisa, la rabbia della madre: "Nessuno lo ha aiutato" - Il 17enne è stato bloccato da due ragazzi nel sottopasso dello scalo. L’amarezza della donna: "Ignorato dai passanti". La coppia è stata arrestata ...lanazione

Il J'accuse! di Gian Battista Maestri – Di Nadia Clementi - Il padre del bambino contaminato dal formaggio: «Mio figlio è in uno stato vegetativo da ben 7 anni. Dove è la giustizia» ...ladigetto