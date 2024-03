Mercato Napoli | si pensa al sostituto di Zielinski | nome a sorpresa dalla Lazio

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di domenica 24 marzo 2024) Ilè già al lavoro per rinforzare la rosa in vista del prossimo anno. Idea per il centrocampo. La Serie A si è fermata per lasciar spazio alla sosta per le Nazionali. Questa sera l’Italia sarà impegnata contro l’Ecuador e Luciano Spalletti si affida anche ad un calciatore azzurro. Dal primo minuto, infatti, ci sarà Giacomo Raspadori a guidare l’attacco dei campioni d’Europa in carica. Mentre l’Italia si prepara per arrivare pronta a Euro2024, anche ilstando a rinforzarsi in vista della prossima stagione. Ilestivo post scudetto si è rivelato fallimentare e De Laurentiis non può più permettersi passi falsi. Il patron azzurro e il ds Meluso, dunque, devono studiare con massima accuratezza le prossime mosse in sede di. Sono ...