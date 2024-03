Meoni presenta la lista Stilettate agli avversari | Carini non ha le idee chiare Vignini? Minestra riscaldata

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 24 marzo 2024) Oltre 200 persone, in una sala gremita del centro Convegni Sant’Agostino, hanno salutato con favore l’avvio della campagna elettorale di Luciano. In prima fila coloro che hanno appoggiato nel 2019 la sua candidatura, i componenti dellaFuturo per Cortona, insiemeoggi suoi nuovi alleati, tra cui i tre ex consiglieri comunali della Lega e l’assessore che era in quota a Forza Italia Paolo Rossi. Più defilata, ma comunque presente in sala, anche l’attuale assessore della Lega Valeria Di Berardino. Sul maxi schermo i loghi politici non solo di Futuro per Cortona, ma anche quelli del Movimento autonomo popolare e il simbolo "Centro destra Cortona -Sindaco" che dovrebbe far nascere una ulteriorein suo favore. Due ore e mezza di incontro in cui ha snocciolato la bontà del ...