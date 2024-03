Menta | proprietà | usi | infusi e benefici

Leggi tutta la notizia su pianetadonne.blog

(Di domenica 24 marzo 2024) Solo a nominarla, sembra di sentirne il profumo: laè una delle erbe aromatiche per eccellenza, la più nota e la più sfruttata da sempre dall’umanità intera. Rinfrescante, balsamica, è una grande protagonista in campo erboristico, cosmetico e culinario. E i suoisono molto più numerosi di quanto possiamo immaginare. Scopriamoli insieme. LedellaLaè una pianta officinale che può agire ad ampio spettro. Il suo sapore pungente e fresco è dato dall’olio essenziale di mentolo, ma contiene anche moltissimi altri micronutrienti interessanti sotto al profilo fitoterapico. Rilascia, infatti, tannini, sostanze amare, caroteniodi, acido rosmarinico e flavonoidi. Apporta 200 calorie per ogni etto di prodotto fresco ed è una buona fonte di fibre, potassio, sodio, ferro, ...