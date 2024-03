Meloni ricorda le Fosse Ardeatine Anpi e sinistra attaccano | Dimentica i fascisti

Leggi tutta la notizia su ilgiornale

(Di domenica 24 marzo 2024) Il presidente del Consiglio dedica un messaggio in occasione degli 80 anni dell'eccidio nazista avvenuto a Roma: "Una delle ferite più profonde e dolorose inferte alla nostra comunità nazionale". L'non ci sta: "La premier non parla della responsabilità deiitaliani". Fratoianni: "non ce la fa a dire le come come stanno"