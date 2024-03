Melita Toniolo | la sensualità sconfinata di una femme fatale

(Di domenica 24 marzo 2024) Life&People.it Quando un corpo sfiora la perfezione ciò che c’è dietro di esso rischia spesso di restare nell’ombra: ma, non sempre accade. C’è chi è riuscita a dimostrare come una bellezza prorompente sia solo il biglietto da visita di un talento oggi esploso nel mondo della radio: lei è. In molti la ricordano ancora come Diavolita, l’inviata sexy, sfacciata, a tratti irriverente, del celebre programma Lucignolo, pronta ad intervistare chiunque. Ad aiutarla nell’impresa, una naturalezza ed un’autoironia divenuti cavallo di battaglia della modella, conduttrice televisiva e radiofonica veneta. Cresciuta a pochi chilometri da Treviso,ha mosso i primi passi nel mondo dello spettacolo a soli 14 anni posando per servizi fotografici. Un fisico che non si può dimenticare, apparso, dopo qualche anno, sui calendari ...

Il flash mob dedicato a Cremonini a New York - A La Banda di R101, il "nostro" Cesare Cremonini parla del flash mob che gli è stato dedicato a New York. La Festa del Papà è una ricorrenza che si celebra in moltissimi paesi in tutto il mondo, con ...r101

Elodie raggiunge Renato Zero sul palco: la bellissima sorpresa durante il suo concerto - In occasione della data di Firenze dell'ultimo tour di Elodie, Renato Zero aveva raggiunto la cantante sul palco per un duetto davvero da brividi. Fan i visibilio che hanno apprezzato quella splendida ...r101

“Ma non ti vergogni di mettere queste foto”. Attacchi social a Guendalina Tavassi, lei la zittisce - “Sei una madre con due figli adolescenti, ma non ti vergogni di mettere queste foto”. Questa la domanda di un haters nei confronti di Guendalina Tavassi che risponde sui social pubblicando il comment ...internapoli