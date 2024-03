Melissa Satta racconta la storia con Berrettini | “Un bell’anno insieme | siamo rimasti in ottimi rapporti C’è stato un accanimento incredibile”

(Di domenica 24 marzo 2024) “Non abbiamo trovato l’incastro giusto al momento giusto, maine con mio figliosuoi grandi tifosi. Tramite lui ho conosciuto tante splendide persone come la sua famiglia, dalla mamma al papà passando per la nonna, che saluto. Le relazioni ti portano lontano e io in questo momento ho priorità diverse, come seguire mio figlio”. Così, ospite di Silvia Toffanin a ‘Verissimo’,la fine dellacon Matteo. Un anno di relazione reso complicato dalle accuse che arrivavano dall’esterno, mentre il tennista viveva il periodo più brutto della sua carriera: “Queste pressioni mediatiche non ti fanno vivere lacon leggerezza, è ...

Melissa Satta a Verissimo ha detto: “Sempre io il capro espiatorio“. La show girl ha sottolineato il brutto momento che ha vissuto e di come la stampa del gossip l’abbia attaccata dal minuto zero. ... (superguidatv)

C'è la storia , finita, con Matteo Berrettini al centro dell'intervista della show girl al programma di Silvia Toffanin. «Con lui sono rimasta in buoni rapporti. Non sono una bomba sexy come sono ... (vanityfair)

Melissa Satta parla della fine della storia con Matteo Berrettini a Verissimo: «Siamo sempre noi donne a doverci sentire in colpa» - C'è la storia, finita, con Matteo Berrettini al centro dell'intervista della show girl al programma di Silvia Toffanin. «Con lui sono rimasta in buoni rapporti. Non sono una bomba sexy come sono stata ...vanityfair

Verissimo, Melissa Satta: “Io sex addicted Davanti a quei titoli assurdi pensavo a mio figlio, con Berrettini ora siamo amici” - Un accanimento mediatico che ha assunto a tratti i toni della vera e propria violenza. E’ ciò che ha subito Melissa Satta nell’anno in cui è stata la compagna del tennista romano Matteo Berrettini, ...libero

Melissa Satta vuota il sacco su Berrettini a Verissimo: "Non fatemi essere volgare, ora basta" - Melissa Satta non ci sta a passare per quella che ha fatto finire la carriera del tennista: "Mio figlio non può leggere queste cose". Melissa Satta, modella e conduttrice televisiva, torna a parlare ...areanapoli